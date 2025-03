Ordinanza sulla viabilità firmata dal sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana. Il provvedimento comunale è relativo alle via Medici, della Resistenza e Largo Martiri di Modena, per lo stazionamento dello spettacolo viaggiante, fino al 30 marzo prossimo, in occasione della festa del Santo patriarca San Giuseppe.

L’ufficio tecnico comunale è incaricato ad apporre relativi segnali stradali e transenne , le Forze dell’ordine ad eseguire la disposizione.

GIOVANNI BLANDA