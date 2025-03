La polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un pregiudicato 53enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Agenti della Squadra mobile e del commissariato, con l’ausilio di unita’ cinofila antidroga della questura di Palermo, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo.

Nella camera da letto, in un armadio e in un comodino, c’erano 61 grammi di cocaina, 5 di crack e 5 di marijuana; un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi da spacciare. Su disposizione del pm di Gela, l’arrestato e’ stato condotto in carcere. Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e applicato la misura della custodia cautelare in carcere.