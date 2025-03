C’è tempo fino al 15 marzo per candidarsi all’originale iniziativa promossa dal Comune di Siculiana in collaborazione con Siculiana Turistica e gli operatori turistici locali: “Vacanza ad 1 Euro”. Un’opportunità imperdibile per scoprire un territorio ricco di storia, cultura e sapori autentici.

Un weekend indimenticabile alla scoperta di Siculiana

L’iniziativa, riservata alle coppie maggiorenni, offre un’esperienza immersiva dal 4 al 6 aprile con alloggio, pasti, visite guidate e attività esperienziali interamente coperti dagli organizzatori. Gli unici costi a carico dei partecipanti saranno 1 euro per la tassa di soggiorno e il viaggio per raggiungere Siculiana.

Come partecipare?

Partecipare è semplice: ogni coppia deve inviare un breve video (max 30 secondi) via WhatsApp al numero 0922 818 438, raccontando in modo creativo il motivo per cui desidera vivere questa esperienza. Alcuni suggerimenti? Un anniversario da festeggiare, la passione per la Sicilia o il desiderio di staccare dalla routine.

Nel messaggio devono essere inclusi:

Nomi e cognomi dei partecipanti

Età e città di residenza

Contatto telefonico ed e-mail

Le candidature verranno valutate da una commissione che premierà originalità, entusiasmo e voglia di scoprire Siculiana. I vincitori saranno annunciati il 20 marzo.

Un’iniziativa che valorizza il territorio

Nel corso della nostra intervista con gli organizzatori, è emerso quanto questa iniziativa non sia solo un’occasione per i visitatori, ma anche un’importante strategia di promozione turistica. Siculiana si conferma una destinazione d’eccellenza, pronta a stupire i suoi ospiti con un’accoglienza autentica e itinerari culturali affascinanti.

Non perdere l’occasione di vivere un weekend unico: candida la tua coppia entro il 15 marzo e scopri Siculiana come non l’hai mai vista!

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale www.siculianaturistica.it o contatta l’ufficio turistico al 0922 818 438.

Un’esperienza immersiva tra storia, mare e gastronomia

I vincitori del contest – dieci coppie selezionate da una commissione – avranno l’opportunità di vivere Siculiana dal 4 al 6 aprile attraverso un itinerario unico. Il programma prevede tour culturali tra le stradine del centro storico, dove si intrecciano influenze arabe ed ebraiche, e percorsi naturalistici tra la splendida spiaggia di Siculiana Marina e la riserva naturale di Torre Salsa.

Ma non solo: l’esperienza sarà anche gastronomica, con degustazioni dei piatti della tradizione preparati dalle sapienti mani delle massaie locali. Il tramonto mozzafiato sulla costa sarà la cornice perfetta per concludere ogni giornata.

Alla scoperta del museo dedicato ad Ayrton Senna

Durante il soggiorno a Siculiana, i visitatori avranno anche la possibilità di visitare l’ASTRO – la mostra-museo dedicata alle origini siculianesi di Ayrton Senna. Un’esposizione affascinante che raccoglie documenti e cimeli del campione di Formula 1, offrendo un viaggio nella storia di uno dei più grandi miti dell’automobilismo mondiale.

Per scoprire di più e partecipare all’iniziativa, basta visitare il sito ufficiale siculianaturistica.it e prepararsi a un’esperienza indimenticabile tra le meraviglie della Sicilia.