. “”Un nuovo capitolo per la cultura e il turismo della nostra città: sono ufficialmente iniziati i lavori di restauro all’interno dell’ex Collegio dei Gesuiti per la realizzazione del Museo Multimediale di Naro””, esclama il Sindaco Milco Dalacchi.

Un progetto innovativo che trasformerà alcuni ambienti storici in uno spazio espositivo immersivo, dove tradizione e tecnologia si incontrano per raccontare le nostre radici.

Giovanni Blanda