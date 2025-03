Servizio di refezione scolastica a Campobello di Licata. Il Comune avvisa la cittadinanza che è stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di un contributo-rimborso totale della spesa sostenuta per la refezione scolastica, in conformità al decreto legislativo per l’anno scolastico 2024-2025. Le istanze, scaricabili dal sito del Comune, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 21 marzo prossimo, all’Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, o tramite posta elettronica Pec all’indirizzo protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it.

Giovanni Blanda