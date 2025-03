Notte di fuoco a Porto Empedocle. La Nissan Qashqai di proprietà di un ventiquattrenne elettricista del posto è stata danneggiata dalle fiamme. Il rogo è divampato in via Ragusa.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per accertare la natura del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.