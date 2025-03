il Questore di Agrigento dott. Palumbo ha emesso due provvedimenti di D.A.Spo., nei confronti di tifosi della compagine calcistica Barletta 1922 resisi responsabili di condotte di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazione sportive durante l’incontro di calcio che si è tenuto in data 05.03.2025, ore 15.00, presso lo stadio comunale “Gurrera” di Sciacca tra “UNITAS SCIACCA” e “BARLETTA 1922”, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti.

Invero, i provvedimenti amministrativi, redatti dalla Divisione Polizia Anticrimine – Ufficio Misure di Prevenzione Personali, scaturiscono dalla attività investigativa condotta dal Commissariato di P.S. di Sciacca che, grazie alle riprese video-fotografiche effettuate dal personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, ha permesso di identificare i soggetti resisi responsabili di condotte pericolose durante il suddetto incontro di calcio.

In particolare, i due tifosi della squadra ospite, in occasione della prima rete segnata dal Barletta 1922, hanno acceso dei fumogeni mentre si trovavano sugli spalti intenti a festeggiare la rete appena segnata, incuranti della estrema vicinanza degli altri tifosi e di diverse bandiere sventolanti, creando una situazione di oggettivo pericolo.

I due soggetti, inoltre, lanciavano i predetti fumogeni verso il campo da gioco, che andavano pericolosamente a cadere fra i giocatori del Barletta 1922, che intanto si erano avvicinati al settore occupato dai propri sostenitori per festeggiare la rete.

Per i due ultrà è scattato il divieto di accedere alle manifestazioni calcistiche per la durata di due anni.