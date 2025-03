Una discussione iniziata all’interno di un appartamento e proseguita per le strade ha avuto un tragico epilogo. I fatti si sono verificati ieri sera in via Nicone, una zona tra la stazione centrale di Agrigento e il quartiere del campo sportivo, dove la tensione è culminata in un’aggressione violenta. I coinvolti sono tutti cittadini originari della Romania. Il bilancio è di tre feriti: un uomo di 35 anni e due donne, una di 60 e l’altra di 30 anni. Ad avere la peggio è stato l’uomo, colpito da una coltellata all’addome.

Trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio, l’uomo non sarebbe, però, in pericolo di vita. Le due donne, invece, hanno riportato lesioni meno gravi, tra cui una frattura al polso e ferite agli arti. Nel frattempo, le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’aggressore, un trentacinquenne rumeno, che dopo l’accoltellamento si è dato alla fuga.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente dopo la segnalazione di alcuni residenti della zona. Le ragioni della lite non sono ancora chiare, ma sembra che la discussione tra i due uomini, probabilmente sotto l’effetto di alcol, sia degenerata. Dalle parole si è passati ai fatti, con uno dei due che ha estratto un coltello, colpendo il rivale e le due donne. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio.