E’ stato firmato il contratto d’appalto relativo ai lavori di costruzione della palestra e al completamento di parte dei laboratori dell’Istituto Tecnico per il Commercio “G. Zappa” di Campobello di Licata. Il contratto è stato sottoscritto dal Segretario Generale del Libero Consorzio di Agrigento dr. Pietro Amorosia, dal direttore del Settore Edilizia Scolastica ing. Michelangelo D’ Carlo e dal legale rappresentante dell’impresa Great Works S.R.L. di Gela (CL), aggiudicataria dell’appalto (ribasso del 31,77%,) per un importo complessivo di 2.251.953,00 euro più IVA, compresi 130.000,00 euro per oneri di sicurezza.

A breve è prevista la consegna dei lavori, che aggiungono un altro importante tassello all’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento complessivo della situazione degli edifici scolastici di propria competenza. I lavori sono stati interamente finanziati con fondi statali previsti dalla Legge n. 145/2018 (art. 1 comma 883), destinati ai Liberi Consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole.