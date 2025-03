Lo avrebbero inseguito, picchiato e derubato del cellulare perchè “colpevole” di aver effettuato una manovra azzardata alla guida della sua motocicletta. È successo a Sciacca dove la polizia ha denunciato due giovani – un ventiseienne e un ventisettenne – per i reati di lesioni e furto.

Il fatto è avvenuto in contrada Ferraro. Secondo quanto ricostruito, un venticinquenne si trovava a bordo della sua moto quando – dopo una manovra giudicata errata – è stato inseguito, malmenato e derubato del cellulare. Il motociclista è riuscito a chiamare la polizia dopo l’aggressione recandosi poi in ospedale per le cure del caso.