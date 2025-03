Dal 7 al 10 agosto 2025, Agrigento ospiterà la nona edizione di FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali della Valle dei Templi. Tra le suggestive atmosfere di uno dei siti archeologici più iconici al mondo, FestiValle si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate attirando un pubblico sempre più vasto e cosmopolita, nell’anno che vede la città siciliana eletta a Capitale della Cultura Italiana.

Il festival offre un’esperienza unica, non solo musicale ma anche culturale, grazie alle straordinarie location che lo ospitano. Tra queste spicca la Cava di Tufo della Valle dei Templi, un luogo magico e ricco di simbolismo da cui tutto ha avuto origine. È qui che, attraverso il duro lavoro degli schiavi, veniva estratta la pietra utilizzata per la costruzione dei templi dorici del V secolo, che ancora oggi dominano la Valle. Oggi questa cava millenaria si trasforma in un teatro naturale, il Teatro dell’Efebo, immerso nella natura e intriso di storia. Deve il suo nome al ritrovamento in quest’area della statua marmorea dell’Efebo di Agrigento, un capolavoro di bellezza classica che testimonia l’importanza del sito.

La line up della nona edizione

Tra i protagonisti di questa edizione spicca Vinicio Capossela, che il 7 agosto inaugurerà il palco della Cava di Tufo con il suo inconfondibile mix di canzone d’autore, suggestioni letterarie e immaginario mitologico. Altro nome attesissimo sono i The Fearless Flyers, per la prima volta in Italia con un’unica data il 10 agosto. Il super gruppo americano, side project dei Vulfpeck, vanta una formazione stellare: Cory Wong, Joe Dart, Nate Smith e Mark Lettieri, pronti a incendiare il pubblico con il loro esplosivo mix di funk, soul e groove, già protagonista di palchi come il Madison Square Garden e il North Sea Jazz Festival. Sabato 9 agosto riflettori puntati su una vera leggenda dell’elettronica mondiale: direttamente da Detroit arriva Carl Craig, pioniere della scena techno globale, il suo viaggio sonoro fonde jazz, soul e deep house in una sperimentazione continua. Venerdì 8 agosto sarà la volta dell’unica data italiana dell’estate per il duo francese Acid Arab, che porterà il suo originale mix tra acid house e tradizioni musicali nordafricane, dando vita a una nuova elettronica dal sapore mediterraneo. Ad arricchire una line-up, che riserva ancora molte sorprese da svelare nelle prossime settimane, spiccano le sonorità r&b e la voce inconfondibile della talentuosa artista franco-americana Adi Oasis, insieme all’energia travolgente del polistrumentista britannico Corto Alto e della sua jazz band per la loro unica data italiana. Tra i live esclusivi, imperdibile lo show di Rogê, raffinato songwriter brasiliano candidato ai Grammy, che porta sul palco il suo stile unico, un perfetto equilibrio tra samba, funk e soul. Gran finale per la serata conclusiva del festival affidato alla crew berlinese Toy Tonics (unica data in Sicilia), che vedrà in consolle il fondatore Kapote, figura di riferimento della scena dance internazionale, affiancato da Sam Ruffillo. Molto atteso anche il live di Bassolino, in esclusiva siciliana con la sua full live band di nove elementi, pronto a presentare il progetto “Città Futura”: un viaggio sonoro che attraversa funk cinematografico anni ’70, nu-jazz londinese e calde suggestioni mediterranee. A completare la serata, il live set di Veezo, tra synth modulari e groove scolpiti su MPC.

Gli special show

Da non perdere i due concerti al tramonto, all’ombra del tempio dei Dioscuri immersi nella bellezza senza tempo della Valle dei Templi, qui si esibiranno per la prima volta in Italia Cherise, una delle giovani voci soul più promettenti della scena inglese e Alessio Bondì, cantautore e chitarrista siciliano in equilibrio tra suggestioni tradizionali ed elettronica contemporanea. Immancabile anche quest’anno lo speciale spettacolo all’alba al Tempio della Concordia: “Il Risveglio degli Dei” la suggestiva opera teatrale curata dal regista e compositore Marco Savatteri. Un viaggio onirico tra mito, musica e teatro con oltre 40 performer. Gli Dei del mondo classico ripopolano i templi e rivivono come statue bianche tra le colonne doriche e la natura della Valle, risvegliandosi all’alba tra danze e canti.