Interessante convegno sull’Uva Italia a Naro, promosso dal Consorzio di tutela dell’Uva da tavola di “”Canicattì Igp””. All’incontro hanno partecipato numerosi produttori dell’intero comprensorio canicattinese. Tra i relatori, il professore Rosario Di Lorenzo dell’Università di Palermo, il quale ha approfondito il tema delle tecniche di coltivazione dell’uva e degli standard qualitativi. Il Sindaco Milco Dalacchi: “”Incontri di questo livello andrebbero promossi con regolarità, almeno una volta al mese, per sostenere e far crescere un comparto agricolo strategico per il nostro territorio””.

Giovanni Blanda