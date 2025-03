Incontro operativo per una gestione più efficiente. Si è svolto un incontro tra l’Assessore Ferraro, un funzionario dell’Ufficio Aro, il responsabile della ditta “”Roma Costruzioni”” e il dirigente scolastico, finalizzato a definire modalità più efficaci per la gestione della raccolta differenziata all’interno degli istituti scolastici.

L’Amministrazione comunale intende prevenire il ripetersi di episodi di accumulo di rifiuti nei cortili scolastici, promuovendo una corretta differenziazione dei materiali. Ciò consentirà alla ditta incaricata di effettuare i ritiri in modo regolare e secondo il calendario previsto, nel rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.

Giovanni Blanda