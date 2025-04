La Confasi Sicilia avvia anche quest’anno attraverso le proprie sedi territoriali la campagna di donazioni del 5 per mille, una percentuale della quota di Irpef che lo Stato mette a disposizione dei cittadini contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi in favore, in questo caso, dell’Onlus “Orizzonti Futuri”. “L’associazione, infatti, in questi anni- spiega il presidente regionale della Confasi Davide Lercara- attraverso questi fondi ha potuto donare numerosi defibrillatori salva vita a diversi Istituti scolastici siciliani e ad alcune associazioni sportive dilettantistiche di giovani. Di notevole rilievo poi la realizzazione di un’aula multisensoriale presso la scuola P. Palumbo di Villabate che si è potuta allestire grazie appunto ai fondi del 5 per mille destinati a Orizzonti Futuri”. “ Siamo certi- conclude Lercara- che ulteriori donazioni ci consentiranno di potere aiutare ancora e di più le persone fragili o in difficoltà”.