Sorteggiati, questa mattina, i componenti del seggio elettorale per le elezioni del prossimo 27 aprile al Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

A darne notizia, la presidente dell’Ufficio elettorale dott.ssa Roberta Marotta che insieme ai componenti Michele Giuffrida, Pietro Librici e Antonio Insalaco hanno concluso le operazioni sorteggio.

Presidente del seggio sarà Kabiria Rossana Loggia mentre gli scrutatori saranno Ivan Scaglione, Isa Scrudato, Maria Tuzzolino e Alessandro Sciacchitano. Gli scrutatori supplenti sono Aurora Liberto, Lorenzo Maglienti, Carmen Virone e Ignazio Di Gerlando.

Per quanto riguarda le sei liste, il sorteggio vede il seguente ordine: Forza Azzurri, Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana, Uniti per Agrigento, Lega Salvini e Insieme per la Provincia di Agrigento.