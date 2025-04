Sarà Fausto Contrino, ravanusano Doc, ad eseguire, per la prima volta al mondo, una Tarantella inedita di Franz Liszt, per volere di un discendente del musicista ungherese, che lo ha scelto tra tutti i laureandi del Santa Cecilia a Roma. Si esibirà insieme a Levente Kapolcsi-Szabó, un affermato talento ungherese del pianoforte. Fausto Contrino è nato nel 2006. Dopo i primi studi in Sicilia col Maestro Diego Mantione, nel 2021 ha iniziato il corso di Diploma accademico di primo livello in pianoforte presso il Conservatorio di Musica di Santa Cecilia, nella classe della prof.ssa Lucia Di Cecca, continuando a frequentare il liceo scientifico. Nonostante la giovane età si è già esibito più volte in pubblico e ha partecipato a vari concorsi, vincendo il 1° premio assoluto e il premio speciale “Leonardo Sciascia” alla IX edizione del concorso nazionale Rahal, a Racalmuto, il 1° premio assoluto e il premio speciale intitolato a “Lia Migliore Lacagnina” alla II edizione del concorso nazionale Qalat an Nisa, a Caltanissetta, il 3° premio alla trentatreesima edizione del Roma International Piano Competition. Ha recentemente vinto una borsa di studio intitolata a Nadine Helbig. Giovanni Blanda