E’ stata applicata nei confronti di un uomo, di Favara, su con ordinanza di applicazione di misura cautelare a firma del Gip del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Maria Miceli, “il divieto di dimora nel centro urbano di Favara”, su conforme richiesta del Pubblico ministero, Gaspare Bentivegna.

L’uomo, nello specifico, è accusato del reato di stalking aggravato, perché commesso anche in presenza ed in danno di minori, e perché con plurime e reiterate condotte, molestava e minacciava ripetutamente i propri vicini di casa, abitanti del piano superiore, anche in presenza dei loro figli minori. Insomma, una nuova figura giuridica di stalker che può definirsi “condominiale”

Tale condotta, reiterata da molti mesi, ha portato le odierne vittime, difese dall’avv. Sergio Baldacchino, a rivolgersi ai Carabinieri della Tenenza di Favara per denunciare le gravi condotte poste in essere dallo stalker, che ha di fatto reso invivibile la vita delle odierne parti offese, sia all’interno del condominio che fuori.