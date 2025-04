Sono in fase avanzata i lavori di costruzione del nuovo asilo nido in c.da “Marrone”. Finanziato dall’Unione Europea – next generazione EU – nell’ambito del PNRR, missione 4: istruzione e ricerca. Il progetto è stato presentato nel 2022; causa dell’aggiornamento dei prezziari, che ha comportato l’aumento dei costi, il Comune ha contribuito con propri fondi. L’opera è stata messa a bando come appalto integrato.

I posti dell’asilo saranno per trenta unità. Il progetto ha previsto uno atrio comune, aule, servizi igienici, spazi esterni e impianti tecnologici, tra cui il fotovoltaico.

L’Amministrazione Comunale, una volta completate tutte le opere, pubblicherà una manifestazione di interesse per la gestione.

Esprimiamo tanta soddisfazione per questa opera, per l’investimento economico ricadente nel territorio, perché urbanizza la zona periferica, garantendo un servizio utile alle famiglie, secondo l’obiettivo di resilienza e le azioni del PNRR a favore della scuola e di sostegno ai genitori.