Sabato 12 aprile, alle ore 10:30, l’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì si trasformerà in un palcoscenico speciale per un’emozione indimenticabile: i SuperEroi acrobatici caleranno dal tetto per portare la magia della Pasqua ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico.

L’iniziativa è promossa dal Club delle Mamme “Pina Tricoli Livatino” di Canicattì, in collaborazione con la SEA – SuperEroi Acrobatici, organizzazione benefica nota per le sue spettacolari missioni di solidarietà. I volontari, travestiti da eroi amati dai più piccoli, arriveranno dall’alto per consegnare personalmente le uova di Pasqua, donate proprio dal Club delle Mamme, che ha previsto anche un contributo economico a sostegno delle attività della SEA.

L’evento, patrocinato gratuitamente dal Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Agrigento, sarà accompagnato dalla musica dal vivo del gruppo agrigentino Quartet Folk, per rendere l’atmosfera ancora più gioiosa.

All’appuntamento parteciperanno anche il dott. Giuseppe Augello, direttore dell’Unità Operativa di Medicina dell’ospedale, la dott.ssa Carmelina Casà, responsabile della Pediatria, la dott.ssa Emilia Calà, a capo del reparto di Neonatologia, e la dott.ssa Ilenia Piazza, pediatra presso la stessa struttura.

Un’iniziativa che unisce solidarietà, divertimento e affetto, per ricordare che anche un gesto semplice può trasformarsi in un momento di felicità per chi sta affrontando una prova difficile.