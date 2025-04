In manette la banda specializzata nei furti ai supermercati a Palermo. Otto gli arresti dei carabinieri la Compagnia San Lorenzo che hanno eseguito l’ordinanza che stabilisce i domiciliari nei confronti di uomini e donne tra i 29 e i 59 anni, ritenuti responsabili in concorso di dieci furti aggravati commessi a diversi supermercati della città.

Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica, condotte tra il 2023 e 2024 dai militari della Stazione di Palermo Uditore, hanno consentito di far luce su diversi episodi in cui la banda, avrebbe portato via generi alimentari, elettrodomestici e capi d’abbigliamento per un valore di circa 15 mila euro. Gli indagati nascondevano la merce sotto i propri indumenti, in borse personali o in carrelli della spesa.

Il gruppo criminale, in base a quanto emerso dall’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, aveva assegnato compiti specifici per commettere i furti avvenuti anche con cadenza quotidiana, con un complice che, rimanendo all’esterno dei grandi magazzini e posizionandosi in prossimità delle porte di ingresso, aveva il compito non solo di attivare le fotocellule, aprendo le porte scorrevoli e favorendo così l’uscita degli altri complici con la merce rubata, ma avrebbe dovuto avvisare gli altri in caso di arrivo delle pattuglie delle forze dell’ordine.