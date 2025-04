Con D.D.G. n. 3704 del 13.12.2024 dell’Assessorato alla Famiglia – Dipartimento giovanile, è stato

approvato all’Associazione “Il covo degli artisti A.P.S.” di Campobello di Licata, il progetto

“Territori di memoria” di cui il Comune di Naro è partner assieme all’ Associazione “Divina” e

all’Associazione Zabara – Ecomuseo “I sentieri della memoria”. Questo progetto, che sarà

realizzato interamente nel Comune di Naro è un’ottima opportunità per la comunità in quanto esso

prevede il coinvolgimente e la partecipazione di giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni.

Il progetto, redatto da Tano Avanzato, direttore dell’Ecomuseo “I sentieri della memoria”, in

collaborazione con gli altri partner, ha tra i suoi obiettivi, quello di valorizzare il capitale umano

rappresentato dalle nuove generazioni, attraverso la promozione di percorsi, opportunità e luoghi

di aggregazione giovanile dove talenti, culture, saperi, intuìti creativi e stili di vita sani, possono

incontrarsi, contaminarsi e propagarsi, generando nuova conoscenza, innovazione e valore per il

territorio, nonchè maggiore consapevolezza di cittadinanza attiva.

I ragazzi partecipanti al progetto, saranno quindi coinvolti in una ricognizione dei Beni Culturali

materiali e immateriali della loro città, che si svilupperà mediante attività laboratoriali così

articolate: Eventi storici e tesori umani, Monumenti e opere d’arte, Gastronomia feste e riti popolari,

Toponomastica e artigianato, Ambienti naturali e archeologia.

Tutta la documentazione acquisita attraverso le attività laboratoriali confluirà nella realizzazione di

un sito web e nei contenuti di totem touch screen per la promozione turistica del territorio.

La presentazione ufficiale del Progetto, alla quale parteciparanno gli alunni dell’Istituto

Galilei della sede di Naro, è prevista per Martedì 15 aprile alle ore 10,30 presso il castello

Chiaramontano