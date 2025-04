Campobello di Licata. Erasmus + per undici studenti dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Campobello di Licata. Sono a Millas, nel sud della nazione transalpina. Guidati dalle insegnanti Liliana Fadda e Flavia Gibaldi, i ragazzi partecipano a un progetto internazionale promosso dal CollègeChristian Bourquin, nell’ambito del programma europeo Erasmus+, dedicato al tema “Embracing local and seasonal products for a sustainable Erasmus experience”.

Dall’entourage del progetto in Francia. “”Un’accoglienza calorosa ha dato il via a una settimana che si preannuncia intensa e ricca di stimoli culturali. Durante la giornata inaugurale, studenti provenienti da Francia, Slovacchia, Catalogna e Italia si sono ritrovati per conoscersi e iniziare un percorso condiviso fatto di scambio, confronto e crescita. Al centro della prima attività, la valorizzazione della biodiversità dei rispettivi territori: attraverso presentazioni multimediali, giochi a squadre e attività interattive, i giovani partecipanti hanno raccontato le specificità ambientali, le tradizioni culinarie e i prodotti tipici della propria terra””.

Giovanni Blanda