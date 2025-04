Sentenza ribaltata e condanna cancellata. La quarta sezione della Corte di appello di Palermo ha assolto un trentenne di Ribera dall’accusa di violazione del codice della privacy.

L’imputato, difeso dall’avvocato Sergio Vaccaro, era finito a processo poiché accusato di aver pubblicato su un sito di incontri erotici il numero di cellulare dell’ex fidanzata. In primo grado il tribunale di Sciacca aveva condannato il ragazzo ad un anno e quattro mesi di reclusione. Adesso la Corte di appello ha disposto l’assoluzione per non aver commesso il fatto.