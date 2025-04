La GILDA-UNAMS registra un importante successo nelle elezioni per il rinnovo delle RSU 2024 nelle scuole della provincia di Agrigento. Con 1121 voti raccolti, pari al 12,22% del totale, il sindacato compie un balzo in avanti rispetto alla precedente tornata elettorale, consolidando la propria presenza e rappresentatività nel territorio.

Un risultato che assume un valore ancora più significativo se confrontato con i dati delle elezioni del 2022: l’incremento è stato di ben 506 voti e 16 RSU in più, passando da 11 a 27 rappresentanti eletti. Una crescita di circa 5 punti percentuali in termini di consenso, che premia l’impegno costante, la trasparenza e la coerenza delle battaglie portate avanti dalla GILDA a tutela della professionalità docente e ATA.

Il coordinatore provinciale della Gilda degli Insegnanti Simone Craparo ha espresso grande soddisfazione:

“Questo risultato è frutto di un lavoro collettivo, fatto di ascolto, vicinanza ai colleghi e coerenza nelle azioni sindacali. Ringraziamo tutte le candidate e i candidati che si sono messi in gioco, e soprattutto le colleghe e i colleghi che hanno deciso di darci fiducia. Continueremo a lavorare con determinazione per difendere la dignità della professione docente e ATA e per affermare una scuola pubblica di qualità, libera e democratica.”

La crescita della GILDA-UNAMS nell’Agrigentino si inserisce in un trend nazionale che conferma la solidità e l’affidabilità di un sindacato che mette al centro il valore del lavoro di insegnanti e ATA e la necessità di una rappresentanza seria, autonoma e non subalterna a logiche politiche o contrattuali penalizzanti.

Con questo risultato, la GILDA rafforza il proprio ruolo nei tavoli di contrattazione di istituto e si prepara ad affrontare con ancora maggiore determinazione le sfide future, con l’obiettivo di costruire una scuola sempre più giusta e rispettosa della professionalità docente e ATA.