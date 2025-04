La dipartita di Papa Francesco. La comunità cattolica di Campobello di Licata è in lutto. La Chiesa campobellese ha in serbo delle iniziative religiose per commemorare il Santo Padre. Il Sindaco Vito Terrana. “”Papa Francesco è passato alla vita Eterna. Guida autorevole e rivoluzionario, un prete di strada, un prete delle periferie esistenziali dell’ Argentina, sempre vicino ai più poveri e agli emarginati, ha invocato fino alla fine il dono e il valore del DIALOGO e della PACE. Il suo linguaggio semplice e diretto ha raggiunto tutti!””. Michele T.: “”Una preghiera per il Papa”. Una persona comune: “”Si n’è andato un pezzo della mia vita””. Profondo cordoglio di numerosissime persone.

GIOVANNI BLANDA