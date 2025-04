Modifiche al Calendario di Raccolta Rifiuti in occasione delle Festività del 25 aprile e del 1 maggio.

Il Comune di Canicattì informa la cittadinanza che, in ragione delle prossime festività del 25 aprile e del 1 maggio, il calendario di raccolta rifiuti subirà alcune variazioni.

In particolare si comunica che:

– In data 25 Aprile non si effettuerà il servizio di raccolta della plastica, che sarà effettuata martedi 29 Aprile.

– In data 1 Maggio non si effettuerà il servizio di raccolta del secco residuo, che sarà effettuato Venerdì 2 Maggio, in sostituzione della plastica.

– Il servizio di raccolta della plastica verrà effettuato martedì 6 maggio.

L’Amministrazione Comunale, nell’invitare la cittadinanza a prendere attenta nota di queste modifiche al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio di raccolta rifiuti, informa che la Polizia Municipale effettuerà specifici controlli sul territorio e che il mancato rispetto delle indicazioni relative alle giornate e alle modalità di conferimento dei rifiuti potrà comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.