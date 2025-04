Avrebbe perso il controllo della sua bici finendo la sua corsa contro un muretto. Una tragica pasquetta è avvenuta a Palermo nel quartiere di Borgo Nuovo: un uomo di 38 anni, originario del Bangladesh, è rimasto gravemente ferito durante quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla passeggiata su due ruote.

La dinamica

Il sinistro si è verificato in via Celona, non lontano dall’incrocio con via Sebastian Bach. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, identificato con le iniziali M.M, stava percorrendo un tratto in leggera discesa quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La bici ha sbandato ed è finita contro il muro laterale di un’abitazione al civico 32. L’impatto è stato violento: il ciclista è stato sbalzato dalla sella e ha battuto la testa con forza contro il muro.

Alcuni automobilisti che si trovavano a passare nella zona hanno assistito alla scena e immediatamente lanciato l’allarme.

Ricoverato in codice rosso

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi all’uomo, poi trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata.

Anche la polizia municipale è giunta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non risultano al momento coinvolti altri mezzi.