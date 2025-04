Anche le strade provinciali della zona ovest saranno presto interessati da lavori di manutenzione straordinaria. E’ stata infatti pubblicata la proposta di aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’accordo quadro biennale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali di quel comparto.

La migliore offerta è quella dell'impresa San Francesco Srl (avv) – Mauro Costruzioni Generali srl (aus), con sede a Favara, che ha offerto il ribasso del 31, 9657% per un importo contrattuale complessivo di 1.318.000,00 euro più Iva (compresi 39.540,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Anche questi lavori sono interamente finanziati da fondi regionali previsti dalla Legge 145/2018 (art. 1, c.883) e destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulle strade di loro competenza.

Queste le strade principali della zona ovest: SP 04 – Strada Valle dei Templi (Panoramica), SP 27 – Realmonte – Capo Rossello, SP 29 A – Montallegro- Cattolica Eraclea, SP 30 – Cattolica Eraclea – SS 115 – Rovine di Eraclea Minoa, SP 32 – Ribera (SS 115) – Cianciana (SS 118), SP 33 – Ribera – Secca Grande (SS 115), SP 35-A – Portella di Sciacca – Lucca Sicula, SP 35-B – Lucca Sicula – bivio SS. 386, SP 36 – Bivio SS 115 – S. Anna – Bivio Caltabellotta, SP 37 – Sciacca – Caltabellotta – San Carlo, SP 39 – dalla SS 624 (ex SS 188) alla SP 79 (ex SS 115 dir. Ponte Carboj), SP 40 – Menfi (bivio SP 79 ex SS 115) – Porto Palo, SP 41 – Menfi – bivio Misilbesi, SP 42 – Menfi-Partanna, SP 43 – Montevago – alla Menfi Partanna, SP 44-A – Sambuca – bivio Spadolilli – SS 624 (staz. Gulfa) – Santa Margherita di Belice, SP 44-B – Santa Margherita di Belice – Salaparuta, SP 45 – n. 9 di Veneria alla SP 44 B Santa Margherita di Belice – Salaparuta, SP 47 – S.Anna – Villafranca Sicula, SP 48 – SS 115 alla SP Menfi Partanna, SP 49 – dalla SP 79 (ex SS 115) alla stazione Maragani, SP 50 – dalla SP 79 (ex SS 115 ponte Carboj) alla SP 40 Porto Palo, SP 54 – Sciacca – Monte Kronio, SP 57 – Ribera (bivio SP 61) – Borgo Bonsignore, SP 61 – Montallegro – Ribera, SP 68 – Realmonte – Punta Grande – Capo Rossello, SP 69 – Sambuca – Adragna, SP 70 – Sambuca – Stazione Gulfa, SP 76 – Sciacca – Salinella ( SS115 bivio S.Anna), SP 79-A – Sciacca – Menfi, SP 79-B – Menfi – conf. prov. Trapani, SP 83 – dalla SP 44-A S.M.Belice- Salaparuta alla SS 624 (confine prov. di Palermo), SP 86 – Ribera – Magone SS115, SP 87 – Montallegro – Bovo Marina, SP 88 – dalla SP 36 (km 5.000) alla SP 47 S. Anna Villafranca.