Quest’anno FRANCESCO DE GREGORI festeggia con un tour che toccherà tutta Italia il 50° anniversario dall’uscita di “Rimmel”, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare della musica italiana.

Alle date già comunicate, si aggiungono nuove tappe estive, per celebrare il capolavoro che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”.

Tra i nuovi appuntamenti, l’artista si esibirà in un doppio live a Taormina, il 10 e 11 settembre. I due spettacoli sono organizzati dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con la direzione artistica di Gianna Fratta per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2025 e prodotti da Puntoeacapo Srl.

Durante i concerti il pubblico avrà l’opportunità di vivere le emozioni dell’album e del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi, passando da location uniche, alla magia dei teatri, dalla potenza dei palazzetti, fino all’atmosfera intima dei club che creano una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori.

Il tour “RIMMEL 2025” continuerà con “TEATRI PALASPORT CLUB” dall’autunno con una serie di concerti nei teatri italiani, in programma tra ottobre e novembre.

La tappa di ritorno in Sicilia si terrà il 21 novembre 2025 al Teatro Metropolitan di Catania. Il tour proseguirà poi nei palasport di Milano e Roma a dicembre dello stesso anno.

Per chiudere questo viaggio musicale, a gennaio e febbraio 2026, De Gregori si esibirà nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta. Tornerà quindi a Catania con l’evento in programma in programma il 2 febbraio 2026 al Land. I due live sono realizzati da Puntoeacapo.