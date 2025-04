Un operaio edile di 65 anni e padre di due figli è morto in un cantiere della strada Adrano-Bronte in contrada Passo Zingaro, nel catanese. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, è stato colpito alla testa da un profilato in ferro, precipitato da un camion per motivi ancora in corso di accertamento.

Sul posto personale del 118. Per le indagini del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò “Siamo vicini ai familiari del lavoratore morto sul lavoro, ci uniamo alla loro rabbia e al loro dolore chiedendo verità e giustizia su quanto accaduto oggi”, affermano i segretari di Uil e Feneal-Uil Catania, Enza Meli e Nino Potenza. Per il sindacato si è recato in cantiere Angelo Bua, componente della segreteria territoriale Feneal. I tre sindacalisti ricordano “la grande campagna Uil #Zeromortisullavoro”, sottolineando “come trascorrerà ancora una volta invano la Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, il prossimo 28 aprile, se non cambierà radicalmente approccio innanzitutto da parte delle istituzioni politiche rispetto a una strage quotidiana che ha numeri crescenti, numeri da guerra civile”.