Avrebbe alzato le mani all’ex fidanzata, una diciassettenne con cui aveva avuto una relazione sentimentale. Il papà della ragazzina lo scopre e si presenta ai carabinieri per denunciarlo. È successo a Lampedusa. Il protagonista della vicenda è un diciannovenne del posto. Non è chiaro il motivo di questo gesto. La minorenne non ha riportato traumi ma comunque è scossa.