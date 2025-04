Un uomo è strato trovato morto questa mattina in strada a Palermo nella zona di Foro Italico. La vittima si trova di fronte piazza Kalsa. Non si sa ancora chi sia l’uomo ma potrebbe trattarsi di un uomo senza fissa dimora. Sono intervenute diverse volanti. Si attende la scientifica e il medico legale per accertare le cause del decesso.