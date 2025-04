Campobello di Licata – 26 aprile 2025

Un evento che intreccia arte, riflessione storica e omaggio spirituale: è questo il cuore pulsante di “Arte in Gioco”, la manifestazione ideata da Silvio Benedetto e Silvia Lotti, in programma per sabato 26 aprile 2025 alle ore 18 presso la Saletta Minerva di via Marconi 1.

In un momento di grande intensità simbolica, l’iniziativa si aprirà con un saluto a Papa Francesco e una riflessione sul 25 Aprile, giornata fondamentale per la memoria collettiva e la democrazia italiana.

Gli interventi artistici saranno affidati a voci diverse e significative:

Giuseppe Costanza con “Matite”,

Silvio Benedetto con “La pittura di cavalletto”,

Silvia Lotti con un trittico di linguaggi contemporanei: Performance, happening e videoart.

Sulle pareti della Saletta Minerva troveranno spazio le opere di Benedetto e Lotti, affiancate da una costellazione di artisti che arricchiranno il dialogo visivo:

Diego Alù, Olga Macaluso, Giovanni Proietto, Dario Rigoni, Maria Rosato, con la partecipazione di Calogero Alaimo, Giuseppe Costanza, Maria Curione, Romola Fontana, Angelo Monachello e inoltre Rawda Attia, Laura Giglia, Sara Montaperto, Giovanna Termini.

L’evento si propone come un’occasione per “cercare chiarezza nella conoscenza dell’arte contemporanea”. In un contesto dove spesso si confondono autenticità e mercificazione, i Silvi – come affettuosamente si firmano Benedetto e Lotti – tornano a parlare di tecniche e tendenze, offrendo un punto fermo nel fluido panorama artistico attuale.

Un appuntamento imperdibile per chi vuole immergersi nell’arte, con uno sguardo profondo sul presente e sulle sue radici.

…e alla fine… la colomba di Vinci