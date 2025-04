Ordinanza sulla viabilità a Campobello di Licata, in occasione di venerdì 25 Aprile, in ricordo del giorno della Liberazione d’Italia.

Il Comune ha disposta la chiusura veicolare, con divieto di sosta, dalle 7 alle 13, nelle vie Regina Margherita, Taranto, Catania, Lourdes, Giglia, Vittorio Emanuele, Sammarco e Umberto.

L’amministrazione comunale ha organizzato il corteo commemorativo che comincerà in piazza XX settembre, alle ore 1O, con la presenza delle autorità civili, militari. le associazioni cittadine e la cittadinanza. Il corteo, durante il percorso, stazionerà in Piazza Vito La Rocca, il Parco delle Rimenbranze e la Villa 25 aprile.

Giovanni Blanda