Grande salvataggio nei giorni scorsi a Licata nella spiaggia del pisciotto, dove una tartaruga marina Caretta caretta si è arenata restando aggrovigliata da lenze e reti. A metterla in salvo Marco Callea che è stato jl primo ad avvistarla e liberarla dal groviglio di reti e lenze ed allertato la guardia costiera, i proprietari del lido Le Piscine e i soci Wwf Sandra Bennici e Agostino Cantavenera, che si sono attivati subito in sinergia per il recupero della povera tartaruga sfinita da chissà quanti giorni alla deriva per poi arenarsi nella spiaggia del Pisciotto.

Un gran lavoro di squadra da parte dei volontari Wwf che in poco tempo sono riusciti a recuperarla e trasferirla al centro recupero fauna selvatica provinciale di Cattolica, dopo le prime cure ora inizia a nuotare nelle vasche del centro.

E’ stata battezzata “Tosta” perché ha lottato tantissimo per la sua sopravvivenza.