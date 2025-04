Determinata la disposizione a contrarre, prenotazione dell’impegno di spesa e adesione del Comune alla convenzione Consip Energia elettrica. E’ stata prelevata la somma di 145.500 euro ai capitoli di bilancio, in quanto l’ente è in gestione provvisoria. La disposizione è stata firmata dal responsabile del settore Entrate. Il Comune, inoltre, ha esitato l’impegno di spesa sul fondo per l’innovazione del servizio di spazzamento rifiuti.

Giovanni Blanda