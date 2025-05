In occasione della Festa del lavoro, giovedì 1 Maggio, la Rar – “”Ravanusa Ambiente e Risorse'”, non effettuerà, a Ravanusa, l’ordinario servizio “”porta a porta”” di ritiro dell’organico.

Inoltre, non verrà effettuato il ritiro dei rifiuti ingombranti, non sarà aperta l'” “Isola ecologica”” di via Olimpica e non verrà effettuato il servizio pomeridiano di distribuzione delle “” tessere elettroniche”” a causa della festività.

Il servizio di raccolta sul ritiro dei rifiuti ingombranti, previa

prenotazione, sarà effettuato il giorno 8 maggio. Lo ha comunicato il Comune di Ravanusa.

GIOVANNI BLANDA