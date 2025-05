dalle ore 18:00, l’Associazione Culturale Creative Spaces di Caltanissetta darà avvio all’inaugurazione dei nuovi due “Percorsi di Arte Urbana”, progetto nato due anni fa ed oggi rinnovato in quanto votato dai cittadini nisseni nell’ambito del “Bilancio Partecipativo 2024”, promosso dal Comune di Caltanissetta.

Il progetto ha permesso la realizzazione di percorsi tematici che permettono ai cittadini e ai turisti di Caltanissetta di visitare la città in piena autonomia, raggiungendo di volta in volta le varie tappe contrassegnate da specifici totem: su ciascuno di essi è installato uno sticker realizzato da artisti vincitori del bando apposito ed un QR-Code che permette l’accesso al sito web dell’Associazione e alle audioguide per maggiori approfondimenti sul luogo.

Quest’anno, dopo la realizzazione dei primi tre percorsi nel 2024 (dedicati rispettivamente alla “Letteratura”, alla “Architettura” e alla “Enogastronomia”), verranno aggiunti i due nuovi percorsi relativi all’Arte ed allo Sport nisseno e l’inserimento di punti aggiuntivi dell’esistente percorso Architettura. Così come per i percorsi già creati, il nodo centrale dei due nuovi percorsi sarà caratterizzato dall’installazione di un murales realizzato da Ligama, noto artista nazionale.

Il Presidente dell’Associazione Creative Spaces Eros Di Prima e i membri dell’Associazione, Eliezer Lombardi, Juri Di Prima, Valeria Lo Presti e Alfredo Dell’Utri inaugureranno a partire dalle ore 18 il murale in Via Vespri Siciliani n.33, retrostante la Chiesa Santa Croce del quartiere “Badia”.

A partire dalle ore 18:30 tutti i partecipanti verranno accompagnati alla scoperta dei percorsi, passando dal quartiere Santa Croce con una tappa presso il progetto “La Saccara che vorrei” curato dall’arch. Rosetta Galiano e gli Studenti della scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga”. La passeggiata si concluderà alle ore 19 presso l’Ex Palazzo delle Poste –Sicilbanca- al cui interno verrà data vita ad un Aperitalk, un aperitivo di presentazione del progetto con partecipazione attiva di tutti i partecipanti, alla presenza del Vicesindaco ed assessore alla cultura del Comune di Caltanissetta, Prof.ssa Giovanna Canduta, all’assessore allo sport Dott. Salvatore Petrantoni, al Presidente della Sicilbanca Dott. Giuseppe Di Forti e altre autorità nissene del mondo dell’arte e dello sport.

In occasione dell’evento, inoltre, verranno premiati le opere vincitrici del bando relativo agli “Stickers”, ossia le composizioni artistiche che verranno posizionate sui totem dispiegati lungo i percorsi. La giuria, composta dal Presidente arch. Eros Di Prima e dai componenti, arch. Michelangelo Lacagnina Referente tecnico assessorato cultura comune di Caltanissetta e l’artista Anna Giannone, premierà tutti i partecipanti al bando.

L’Associazione Culturale “Creative Spaces” sente il dovere di ringraziare per il loro supporto il Comune di Caltanissetta, Soprintendenza ai Beni Culturali, Sicilbanca, Ordine degli Architetti di Caltanissetta, Lions Club e Leo Club di Caltanissetta, Rotaract, Legambiente, Comitato di Quartiere Santa Croce, Plastic Free, Tenute dell’Abate, Street Factory Eclettica, Tennis Club e le società Sportive Nissa F.c., Invicta 93100, Nissa Rugby A.S.D. e Albaverde, per avere creduto nell’idea alla base del progetto.