Le immagini delle telecamere di sicurezza dell’attività commerciale non sono nitide e non si può formulare una ragionevole previsione di condanna. Il gip del tribunale di Agrigento ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta a carico di due canicattinesi accusati di aver rapinato una farmacia nel centro di Naro nel febbraio 2019. In quell’occasione due banditi con il volto travisato, uno dei quali armato di coltello, erano riusciti a portare via i soldi dal registratore di cassa.

I carabinieri identificarono i due canicattinesi sequestrano anche gli indumenti ritenuti gli stessi utilizzati dai soggetti durante la rapina. La difesa – rappresentata dagli avvocati Angelo Asaro e Calogero Meli – ha sostenuto però che le immagini delle telecamere non fossero nitide e che quindi non potevano consentire la piena identificazione dei due. Anche i RIS di Messina, incaricati a migliorare la qualità delle immagini, affermavano che non era stato possibile delineare le caratteristiche somatiche dei soggetti video-ripresi.