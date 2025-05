Domenica 11 maggio 2025 la sede fiduciaria di Agrigento degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia ha organizzato il convegno

“La Regina Elena di Savoia e la Croce Rossa Italiana, una storia d’amore e di carità”.

presso la sala conferenza della Banca San Francesco di Canicatti’.

L’evento ha voluto rendere omaggio alla straordinaria storia della Croce Rossa Italiana e all’importante contributo che la Casa di Savoia ha dato alla stessa e in particolare quello della Regina Elena, “Signora della carità benefica”, vissuta all’insegna dell’amore per il prossimo, in particolare degli ammalati e gli indigenti.

L’incontro è stato aperto dal fiduciario della provincia di Agrigento, Cav. OSML Vincenzo Racalbuto, con un intervento su “La Regina nella Grande Guerra”, dopo aver dato lettura di un messaggio di saluto del Delegato magistrale della Sicilia degli OODD.

A seguire l’Ispettrice Territoriale di Agrigento delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, S.lla Anna Grazia Sciandrone, che ha trattato il tema “Storia delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana”.

Ha concluso il convegno il Presidente del Comitato di Agrigento della Croce Rossa Italiana, Angelo Vita, che nel ricordare la lunga collaborazione in ambito umanitario tra la Croce Rossa Italiana e gli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, ha presentato l’organizzazione e le attività di tutte le componenti della Croce Rossa.

Il dono di un ritratto della Regina Elena in uniforme di Infermiera Volontaria della CRI ha

concluso l’evento che ha visto la presenza di dame e cavalieri degli OODD e di Soci dell’INGORTP e di volontari della CRI.