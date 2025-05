Dopo il successo e in continuità con il tour nei più importanti teatri italiani che si avvia alla conclusione con le ultime tre date di Bologna, Trento e Pordenone, Ermal Meta annuncia le prime date del “Live 2025” che a partire dall’11 giugno porterà l’artista sui palchi estivi e location speciali.

Il tour farà tappa in Sicilia con la data in programma a Noto (Siracusa) l’8 agosto alla Scalinata della Cattedrale. Lo spettacolo rientra nell’edizione 2025 della rassegna di eventi “Le Scale della musica” con l’organizzazione di Puntoeacapo, GG Entertainment e Il Botteghino in collaborazione con il Comune di Noto.

Ad accompagnare Ermal Meta nel nuovo tour ci sarà ancora l’ironia di Davide Antonio Pio, pianista e co-autore dello spettacolo, con l’aggiunta di un terzetto d’archi ad impreziosire un viaggio di musica e parole che racconta l’essenza stessa dell’ispirazione artistica. Un percorso, sempre diverso, che si snoda tra i grandi successi di repertorio e alcuni brani inediti, tutti resi attraverso un’orchestra di tastiere, chitarre ed altri effetti in un continuo fluire di sperimentazioni sonore. Ogni sera lo show si trasforma in un sogno che prende forma, proprio come un motivo che affiora nella notte svelando sfumature inedite artistiche e personali.

Un periodo molto denso per Ermal Meta che, oltre al tour, ha condotto per il secondo anno il Concerto del Primo Maggio a Roma ed è in radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Ferma gli orologi”. Uscirà inoltre il 13 maggio il suo secondo romanzo dal titolo “Le camelie invernali”.