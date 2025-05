Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice residente a Canicattì:

“Vorrei segnalare una situazione di degrado in via Alcide De Gasperi, nei pressi della scuola elementare ‘De Amicis’. Oggi, alle ore 17, ho notato la presenza di ratti che si aggirano indisturbati nella zona, un fatto preoccupante soprattutto considerando la vicinanza a un plesso scolastico frequentato ogni giorno da tanti bambini.

Attraverso il vostro giornale, mi rivolgo all’Amministrazione comunale affinché intervenga con urgenza predisponendo un’adeguata operazione di derattizzazione.

La salute pubblica e il decoro urbano non possono essere trascurati, soprattutto in aree così sensibili come quelle adiacenti a una scuola.”



Ci uniamo all’appello della lettrice e invitiamo gli organi competenti a prendere visione della situazione per garantire sicurezza e igiene ai cittadini.