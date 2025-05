Momenti di panico su un bus di linea a Casteltermini. Un incendio è divampato sul mezzo pesante, forse a causa del surriscaldamento del motore, mentre era in marcia. All’interno dell’abitacolo vi erano diverse persone che stavano rientrano in paese.

Per fortuna tutti, capendo l’imminente pericolo, sono riusciti a scendere e abbandonare il veicolo. Le fiamme, in breve tempo, hanno letteralmente divorato l’autobus. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Presenti anche i Carabinieri della locale stazione.

“L’Amministrazione Nicastro, seriamente preoccupata e dispiaciuta, confida nell’operato delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, sicura che le indagini in corso chiariranno le dinamiche di quanto accaduto. Dà tutto il suo sostegno e la sua piena solidarietà ai passeggeri e all’autista, rimanendo a loro completa disposizione per qualsiasi cosa”, si legge in una nota a firma del primo cittadino Gioacchino Nicastro.