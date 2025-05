Campobello di Licata – Sabato 17 maggio, ore 18, Saletta Minerva, Via Marconi 1

Un evento speciale dedicato all’arte, alla creatività e alla partecipazione collettiva: sabato 17 maggio, presso la Saletta Minerva di Campobello di Licata, Silvia Lotti e Silvio Benedetto tornano a proporre il loro progetto “Dipingere insieme”, un’esperienza artistica condivisa che unisce l’espressione individuale alla forza del fare comunitario.

L’iniziativa, già presentata con successo in quartieri e piazze italiane, sarà arricchita da una riflessione aperta sul ruolo della Performance e dell’Happening nell’arte contemporanea, offrendo al pubblico un’occasione unica per osservare da vicino alcuni dei linguaggi più dinamici e coinvolgenti del panorama artistico attuale.

Durante l’incontro sarà inoltre commentata la visita degli artisti Federico e Lea Galantini, e verrà presentata in anteprima l’edizione estiva de La Calandriniana, storica manifestazione ligure dedicata al tema “Come nasce un’opera d’arte”, che si terrà a Sarzana (SP) nei prossimi mesi.

Un appuntamento da non perdere per chi ama l’arte viva, partecipata e in continua evoluzione. L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito.