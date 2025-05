La prevenzione così come le migliori cure passano dal dialogo tra enti di ricerca, società scientifiche, medici di base, pediatri, professionisti sanitari e dello sport che possono lavorare a beneficio di ogni persona attraverso una collaborazione multidisciplinare.

In linea con questo principio Muoviti – l’iniziativa itinerante che sta facendo tappa nelle diverse province della Sicilia – organizza un convegno per affrontare i temi della prevenzione, dalla diagnosi precoce e dagli stili di vita nei quali lo sport e le palestre della salute giocano un ruolo fondamentale.

Muoviti – organizzata da Palestre Body Studio di Palermo e da O2 Sport Club di Paternò (CT) e patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal CONI e dall’Ordine dei farmacisti della provincia di Palermo – punta sul confronto scientifico istituzionale “Le malattie evitabili” per alimentare il dibattito e dare voce a esperti relatori che mercoledì 28 maggio – a Palermo al Palazzo Dei Normanni nella Sala Pio La Torre – saranno coinvolti per condividere dati, costi e percorsi virtuosi utili a sensibilizzare la comunità regionale e dare evidenza di quanto l’attività motoria incide sulla salute, sia in prevenzione primaria che secondaria.

Durante i saluti del convegno interverranno Giorgio Trupiano cofondatore di “Muoviti”, Gaetano Galvagno presidente dell’Assemblea Regionale Regione Siciliana, Daniela Faraoni assessore alla Salute, Giuseppe Laccoto presidente della VI Commissione Salute, Servizi sociali e Sanitari, Marco Giammanco delegato del Magnico Rettore e del Dipartimento di Medicina di Precisione in Area Medica, Chirurgica e Critica dell’Università degli Studi di Palermo, Francesco Ciancitto componente XII Commissione Affari sociali.

Durante la prima sessione dei lavori moderati dalla giornalista Valeria Maglia si affronterà il tema cruciale del rischio cardiovascolare, parteciperanno Francesco La Placa che tratterà la medicina d’iniziativa nel nuovo sistema delle cure primarie, Calogero Russo darà evidenza dei modelli virtuosi di prevenzione e presa in carico con il progetto SiCura nell’ASP di Enna, Sergio Fasullo direttore UOC di Cardiologia G.F. Ingrassia di Palermo affronterà le prospettive di prevenzione e cura delle dislipidemie e analizzerà le strategie di attacco al colesterolo, Michele Gabriele condividerà le iniziative di sensibilizzazione sulla diagnosi precoce e Vittorio Virzì approfondirà come medicina e sport rappresentano un binomio imprescindibile.

La seconda sessione dei lavori sarà centrata sull’oncologia e la diagnosi precoce, Giacomo Scalzo tratterà l’epidemiologia e la prevenzione oncologica in Sicilia, Antonella Usticano diffonderà i dati del report del Dipartimento per le Attività Sanitarie e l’Osservatorio Epidemiologico, Livio Blasi si soffermerà sull’importanza della prevenzione, Giovanni Vallone darà voce ai pazienti e Luca Bonvissuto presenterà il Manifesto dell’umanizzazione delle cure.

Seguirà il focus “Sport e prevenzione: una storia da riscrivere con dati, linguaggi e scelte concrete” a cura di Francesco Messina e Simona Purrello.

Nell’ultima sessione pomeridiana – moderata da Francesco Messina e Simona Purrello – alle ore 14,15 si parlerà delle strade di accesso al diabete, del monitoraggio e dell’inclusione inclusione per il benessere sociale: interverrà Giorgio Arnaldi sui temi della prevenzione e della cura attraverso gli stili di vita e grazie all’utilizzo dei sistemi di monitoraggio glicemico, seguirà Francesco La Placa con l’epidemiologia del diabete in Sicilia, i costi sociali e di salute, dando evidenza dell’evoluzione della Sicilia rispetto alle altre regioni italiane, Michele Girone definirà le nuove opportunità dei pazienti diabetici in Sicilia per un migliore accesso alle cure e Fabrizio Scalici illustrerà un progetto di implementazione del monitoraggio glicemico all’interno delle case circondariali finalizzato al benessere sociale.

Muoviti attraverso questa nuova tappa di valenza scientifica sull’importanza dello sport per la salute sensibilizza la comunità ad adottare e mantenere stili di vita sani, orientando alla prevenzione e alla diagnosi precoce e ritenendo che lo sport dovrebbe essere accessibile a tutti come investimento per la salute della società, in linea con i principi dettati dalla Costituzione Italiana che “riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

Per partecipare è possibile accreditarsi attraverso il link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-convegno-le-malattie-evitabili-prevenzione-stili-di-vita-e-cure-1374139310669?aff=oddtdtcreator