Pollo, manzo e salmone rafforzano i muscoli; riso integrale e patata dolce forniscono l’energia necessaria per spingerti oltre i tuoi limiti. E avocado e frutta secca? Favoriscono il recupero e le prestazioni sportive. Sommariamente, questo è l’ABC di ogni dieta che si rispetti.

Ma è solo includendo integratori del calibro del siero del latte, che puoi passare al livello successivo. Pianificando con anticipo i tuoi pasti della settimana e affrontando questo percorso con disciplina, perché ogni sforzo conta, otterrai infatti risultati duraturi nel tempo.

Prodotti come creatina, testosterone enantato Italia, arginina e performance enhancer, se già segui una dieta equilibrata, non possono che dare al tuo corpo una spinta in più.

Ma a quali alimenti dovresti dare la priorità per aumentare la massa muscolare? Scopriamolo insieme.

Buona lettura.

Proteine magre: la chiave per sviluppare muscoli forti e tonici

Le proteine rivestono un ruolo cruciale nell’aumento della massa muscolare, dal momento che forniscono al corpo tutti quegli amminoacidi essenziali necessari per la riparazione e la crescita dei tessuti dopo l’allenamento.

In linea di massima, si raccomanda di consumare circa 1,6-2,2 g di proteine per chilogrammo di peso corporeo, in modo da ottimizzare efficacemente l’aumento della massa muscolare.

L’ABC delle proteine magre

Ecco di seguito elencata una breve lista di alimenti ricchi di proteine magre.

Il pollo, povero di grassi ma ricco di proteine, si classifica come alimento base per lo sviluppo muscolare. La carne di manzo magra è ricca di proteine e di creatina naturale. Il tacchino è una fonte di proteine magre alla pari del pollo, ma è anche ricco di triptofano, un importante amminoacido che favorisce il recupero muscolare.

Pesci grassi come, ad esempio, il salmone, includono oltre al contenuto proteico anche gli acidi grassi omega-3, di cui sono ricchi. Essi aiutano in modo particolare a ridurre l’infiammazione e a favorire dunque il recupero a fine allenamento.

Le uova sono un’eccezionale fonte proteica a 360° che contiene tutti gli amminoacidi essenziali. Il tuorlo, invece, è ricchissimo di sostanze nutrienti come la vitamina D e i grassi sani.

Ma qual è la tipologia di proteina migliore per aumentare la massa muscolare?

Tendenzialmente, va detto che le proteine di origine animale (come pollo, manzo, uova, pesce e tutti gli alimenti sopraindicati) sono spesso considerate tra le migliori in termini di aumento muscolare. Questo perché contengono tutti gli amminoacidi essenziali di cui necessita il corpo.

Tuttavia, anche le proteine di origine vegetale (tra cui legumi come lenticchie, ceci, soia e derivati come il tofu) possono essere estremamente efficaci se combinate correttamente nella dieta in modo da ottenere un profilo amminoacidico completo e soddisfare il fabbisogno del corpo.

Conclusioni

Dunque, non è vero che solo chi consuma una dieta onnivora può farsi i muscoli!

Se mangi poca carne o pesce oppure non la consumi come scelta etica, anche il mondo vegetale offre un’ampia varietà di alimenti ricchissimi di proteine che supportano la tua salute muscolare.