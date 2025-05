Mercoledì 28 maggio dalle ore 11:00 alle 13:00, ha avuto luogo una Videoconferenza sulla Prevenzione oculistica, organizzata dalla Divisione 6 Sicilia con Luogotenente Governatore Rosalba Fiduccia e dal KC Parnaso, con Presidente Santo Scaglione.

L’incontro esteso a tutti i soci del Kiwanis Distretto Italia San Marino ha avuto come relatori il Dott. Maurizio Marino, Chair distrettuale per la Prevenzione oculistica nei bambini (occhio pigro), medico oculista libero professionista a Zafferana Etnea e il Dott. Modesto Lanci, medico oculista, Dirigente Medico presso UOC di Oculistica Ospedale di Pescara, Responsabile del servizio di Oculistica pediatrica dell’Ospedale di Pescara.

Entrambi i relatori, soci kiwaniani, hanno delineato in maniera chiara ed esaustiva i comportamenti da seguire sia in età pediatrica che in quella adulta per prevenire e curare eventuali patologie legate agli occhi.

I partecipanti alla videoconferenza hanno seguito con interesse e attenzione i lavori e hanno apprezzato l’incontro altamente qualificato che ha riunito soci e officers kiwaniani di tutta Italia.

Presenti il Governatore del Kiwanis Distretto Italia San Marino Stefano Farese, il Governatore eletto Basilio Valente, la Segretaria distrettuale Nicoletta Funghi, la Coordinatrice dei service distrettuali, Past Governatore Angela Catalano, il Responsabile dei service dell’Area Salute, Alfio Cavallaro, il Presidente Designato del Kiwanis Europe, Elio Garozzo.

Ha moderato l’incontro Rosalba Fiduccia.