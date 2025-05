Conversazione con un giovane pittore un giovane attore, scrittore in generale.

La riunione tratta le mancate opportunità per l’ arte (certamente non solo per l’ arte, per il mondo dello studio della ricerca, del lavoro non artistico) e gli impedimenti per chi tratta di emergere. Anche legami di paese e di famiglia spesso remano contro quanto la mancanza di strutture specialistiche per perfezionamento.

Dunque, sarà un vivace incontro quello proposto dai Silvi sabato 31 maggio alle ore 18,30 alla Saletta Minerva, di Campobello di Licata AG