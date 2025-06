Via libera in Sicilia al programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol), introdotto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo dei disoccupati e riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. L’assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale ha pubblicato oggi l’Avviso 6 che stanzia 78,3 milioni di euro del Pnrr, su una dotazione complessiva di oltre 129 milioni assegnata alla Regione Siciliana per questi interventi.

Piani formativi, riqualificazione e reinserimento

L’obiettivo del programma Gol, infatti, è quello di incentivare, attraverso piani formativi individuali, l’occupabilità e l’occupazione di persone disoccupate, anche di lungo periodo, beneficiari di ammortizzatori sociali, lavoratori fragili (Neet under 30, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità e over 55), working poors (occupati con redditi molto bassi), attraverso servizi personalizzati e percorsi di accompagnamento al lavoro, aggiornamento o riqualificazione professionale. Oltre ai cittadini italiani residenti in Sicilia, possono beneficiare degli interventi anche cittadini non comunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Restituire prospettive professionali

“Si tratta di una misura – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – che ci consente di restituire una prospettiva professionale a soggetti fragili e a persone molto svantaggiate che per le ragioni più disparate si trovano fuori dal mercato del lavoro o hanno bisogno di riposizionarsi. I percorsi individuali, tra l’altro, rafforzano l’inclusione sociale. L’obiettivo ultimo è quello di potenziare la competitività dell’Isola”.

Le risorse stanziate, suddivise in tre macro aree, sono state così ripartite: 13,3 milioni di euro per il “Reinserimento professionale” dei beneficiari; 15 milioni per interventi di “Upskilling” dei lavoratori e oltre 49 milioni di euro per il “Reskilling” e la riqualificazione delle competenze dei lavoratori.

Verso il raggiungimento dei target formativi

“Abbiamo immesso nel circuito ulteriori 78 milioni di euro sul programma Gol – afferma l’assessore Mimmo Turano – in vista del raggiungimento del target dei formati assegnati alla Regione Siciliana”.

I percorsi formativi saranno accomunati da un approccio personalizzato alla formazione. In questo modo, si potranno delineare progetti individuali su misura, in base alle esigenze specifiche di ciascun beneficiario, e sarà possibile migliorare l’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro, in linea con la strategia dell’Unione Europea per le competenze digitali e con il piano d’azione sul Pilastro europeo dei diritti sociali, che riconosce le competenze digitali tra quelle chiave per l’apprendimento permanente.