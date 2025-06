Banda del buco in azione a Ravanusa. Ignoti malviventi hanno tentato un colpo nel capannone di un supermercato in via Olimpica. I ladri, dopo aver effettuato un foro nella struttura, si sono intrufolati e sono andati a caccia della cassaforte. Una volta individuata sono anche riusciti a forzarla ma è arrivata la beffa.

Il dispositivo antirapina si è attivato e tutto il denaro custodito è stato macchiato dalla vernice, rendendo di fatto inutilizzabili i soldi. Per i malviventi non c’è stato altro da fare che fuggire a mani vuote. A fare la scoperta dell’incursione è stato il personale di vigilanza durante un giro di verifica. Immediata la chiamata ai carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza.